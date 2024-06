Depois de ter sido cancelada em função da chuva, a La Prima Vendemmia, em Nova Roma do Sul, ocorre no próximo dia 29. Será a partir das 19h, no Complexo Municipal de Esporte e Lazer. A noite do filó contará com gastronomia típica (com pratos a partir de R$ 15), além de atrações musicais, como apresentação do grupo Girotondo e Porto do Som.