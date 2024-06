Algumas rodovias da Serra continuam, nesta terça-feira (18), com bloqueios parciais ou totais em função dos problemas ocasionados pela chuva nas últimas horas. Na BR-116, segundo as últimas informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o km 128, entre Caxias do Sul e São Marcos, foi liberado totalmente na noite desta segunda-feira (17), após a empresa responsável ter realizado a limpeza do trecho. O local esteve bloqueado por conta de um deslizamento de terra no último domingo (16) e operava no sistema pare e siga.