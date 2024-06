Graças à iniciativa Unidos Por Bento, grupo de cerca de 20 entidades e poder público de Bento Gonçalves, o trecho recuperado da ERS-444, no Vale dos Vinhedos, foi liberado para o tráfego de todos os veículos nesta sexta-feira (7). Conforme a Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale), o Km 19,5 era o único ponto de interdição no Vale, após os danos causados pela forte chuva que atingiu o Rio Grande do Sul em maio. Sendo assim, todos os acessos já estão liberados, permitindo a retomada total da circulação na região.