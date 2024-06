Será realizada no próximo dia 6 de julho a segunda edição do Brechó Solidário da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais (Apadev). A ação tem o intuito de arrecadar fundos para manter o atendimento às pessoas com deficiência visual na instituição. As peças serão comercializadas entre R$ 5 e R$ 40.