O Centro de Saúde Digital da Universidade de Caxias do Sul (UCS), setor vinculado à Área do Conhecimento de Ciências da Vida da instituição, promove ações de auxílio gratuito para as pessoas afetadas pela chuva que atingiu o Estado. Por meio do Serviço de Telessaúde, são ofertadas orientações e manejos para os principais problemas de saúde que podem surgir em situações de calamidade.