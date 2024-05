Ao menos cinco postos de gasolina de Caxias do Sul registraram filas nesta quarta-feira (1°). O grande fluxo de carros foi visto principalmente à noite no Posto SIM da Avenida São Leopoldo com a Rua Sarmento Leite, no Posto Ramar da Avenida São Leopoldo com a rótula da Perimetral Sul, no Posto SIM da Avenida São Leopoldo com a BR-116, no Posto 11 Rodoil, também na Perimetral Sul, na altura do bairro Kayser, e no Posto Ipiranga da BR-116 com a Rua Luiz Michielon, no bairro Lourdes.