Caxias do Sul chegou a ficar sem nenhuma rota de acesso a Porto Alegre na tarde desta quarta-feira (1º). Árvores foram derrubadas na RS-453, a Rota do Sol, após o rompimento de uma adutora do Sistema Marrecas. A rodovia foi bloqueada no trecho do km 158, em Vila Seca. Por conta das chuvas que atingem a Serra, deslizamentos já haviam interrompido a RS-122 e a BR-116. A Rota do Sol, porém, foi liberada perto de 18h40min.