O trecho da RS-437, entre Vila Flores e Antônio Prado, é um dos pontos da Serra com problemas relacionados à chuva, como quedas de barreira e alagamentos. Em 13 de maio, o nível do Rio das Antas baixou e a via foi liberada. Desde então, muitos caminhões de grande porte começaram a utilizar o trajeto para desviar de bloqueios com quedas de barreira em outras rodovias, como a RS-122, em Antônio Prado. Entretanto, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar de Nova Bassano (CRBM), que atende a região, a rodovia não suporta esse tipo de veículo e, por conta disso, é aguardada a visita do Daer.