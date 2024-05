O curso Prepara Enem Profª Marina Reidel, promovido pela ONG Construindo Igualdade, de Caxias do Sul, está com as inscrições abertas até essa sexta (10). . O projeto oferece aulas gratuitas para pessoas de todas as idades que se inscreveram no Enem e estão em situação de vulnerabilidade financeira. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (54) 99161-3078.