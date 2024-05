Foi localizado, na noite de domingo (26), o corpo do homem que estava desaparecido desde o dia 18 de maio no interior de São José dos Ausentes. Ele era um dos três ocupantes de um veículo que tentou fazer a travessia na ponte sobre o Rio Contas/Capivaras, divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas acabou caindo. Os outros dois homens conseguiram se salvar. As buscas começaram no dia 19.