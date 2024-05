Foi identificado como Édico Cássio Stein, 34 anos, o homem morto em um acidente no início da manhã desta sexta-feira (10), na RS-446, entre Carlos Barbosa e São Vendelino. Ele era o condutor de um Uno branco que se envolveu em uma colisão com três caminhões no km 9 da rodovia estadual. O acidente que deixou a via em sistema de siga e pare. O trecho foi liberado por volta das 15h15min.