No intuito de promover a solidariedade entre os zoológicos do Estado, o GramadoZoo realiza a doação de bichos de pelúcias para a campanha de ajuda aos funcionários dos zoológicos de Sapucaia e do Mini Zoo de Canoas atingidos pelas enchentes. O parque de Gramado realizou a doação das pelúcias para sejam rifadas, com toda a renda revertida para os afetados que trabalham nos parques.