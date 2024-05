O governador Eduardo Leite afirma que anunciará medidas para apoiar pequenos e médios empreendedores no início da próxima semana. A promessa foi feita na manhã deste sábado (25), em visita a Sinimbu, no Vale do Rio Pardo. Uma das medidas citadas é empréstimos com juro subsidiado. Leite passou ainda por Putinga, no Vale do Taquari, e Bento Gonçalves, na Serra.