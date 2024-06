A possibilidade de retomar o fluxo de veículos na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, foi anunciada na segunda-feira (27) pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O superintendente do órgão, Hiratan Pinheiro, abordou os trabalhos realizados no local durante a reunião da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne).