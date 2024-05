A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirma que são pelo menos 33 mortes na Serra por conta da chuva que atingiu o Estado. No fim da tarde desta quinta-feira (9), o Estado divulgou uma lista com os nomes das vítimas e os municípios em que foram encontradas. Também há uma relação de desaparecidos. Na região, são 12 pessoas de três municípios. Gramado é a cidade com o maior número de mortes (sete) e Bento Gonçalves tem o maior número de desaparecidos (sete).