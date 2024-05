Diversas rodovias da Serra seguem com interrupções, totais ou parciais, nesta quarta-feira (22). Mas as principais ligações da Serra com a Capital estão restabelecidas. Ainda há interrupções pontuais, como por exemplo, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, devido a uma queda de barreira e cedência de um pilar da ponte sobre o Rio Caí.