A pré-romaria de vans e micro-ônibus marca o início do calendário oficial das atividades rumo ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, neste sábado (12). A programação, que segue até o final de semana dos dias 18 e 19 de maio, contará com as tradicionais procissões de motociclistas, caminhoneiros e ciclistas, entre outros. A 145ª Romaria ao Santuário de Caravaggio, que ocorre nos dias 25 e 26 de maio, tem lema Fonte de misericórdia, rogai por nós!.