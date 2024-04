Morreu no começo da noite desta quarta-feira (24), em Farroupilha, Sezínio Luiz Portolan, aos 89 anos. Ele estava internado no Hospital São Carlos desde o dia 20 em função de problemas de saúde envolvendo o pulmão e o coração. O velório ocorre na Capela A do Memorial São José de Farroupilha; o sepultamento está marcado para as 16h desta quinta-feira (25) no Cemitério Público Municipal de Farroupilha.