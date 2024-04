O primeiro frio de 2024 deve ser registrado na madrugada desta quinta-feira (18) na Serra. Em Caxias do Sul, a mínima será de 10°C. Nos pontos mais altos da região, os termômetros registram temperaturas ainda menores. Em São José dos Ausentes, o ponto mais alto do Estado, a previsão é de mínima de 4°C. De acordo com a Climatempo, o frio deve seguir até segunda-feira (22).