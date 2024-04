A Escola do Amanhã, projeto lançado no ano passado pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), com intuito de aproximar os jovens da realidade da indústria, abre três novas turmas neste mês. As vagas são para o curso de Introdução à Robótica, nos períodos da manhã e tarde, contraturno do período escolar.