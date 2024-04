Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Caxias do Sul estão abertas neste sábado (13), até as 17h, por conta do Dia D da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza. Neste momento, as doses são destinadas ao público prioritário. No município, 179,4 mil pessoas fazem parte dele. De acordo com o painel do Ministério da Saúde, 23% deste grupo tinha sido imunizado até sexta (12). A campanha nacional segue até 31 de maio.