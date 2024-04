A manhã do sábado (27) será marcada pelas comemorações em honra a São Jorge e Ogum, em Bento Gonçalves. A comunidade prepara a 4ª edição de uma carreta que sairá às 10h do Centro de Umbanda Caboclo Pena Dourada e Nanã Buruquê, na Rua Getúlio Vargas, 111, bairro Cidade Alta, com destino à Praça CEU, no bairro São Roque.