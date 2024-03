O Corede Serra, órgão que reúne 32 municípios da Serra gaúcha e representa mais de um milhão de pessoas, tem nova diretoria executiva. A eleição foi realizada durante assembleia geral da entidade, nesta quinta-feira (14), em Caxias do Sul. O cargo de presidente para o biênio 2024-2025 ficou com o professor e ex-reitor da Universidade de Caxias do Sul (UCS) Evaldo Kuiava. Ele substituirá a economista Mônica Mattia, que ocupava o posto desde 2020. A condução de Kuiava à presidência ocorreu por aclamação.



Além da diretoria executiva, também foram definidos os nomes que irão compor o conselho fiscal. Formado por prefeitos, presidentes de Câmaras de Vereadores, deputados federais e estaduais, senadores eleitos pela região, presidente dos conselhos municipais de saúde e de educação, o Corede trabalha com pautas e projetos de impacto regional, ligados ao desenvolvimento econômico e estrutural das cidades que compõem o colegiado.



Com quase quatro anos de presidência, Mônica Mattia ressalta as marcas que ficaram da sua gestão, com destaque para a discussão do novo plano de concessão de rodovias e fomento ao turismo ligado à uva e o vinho, além da luta por investimentos na RS-437, entre Antônio Prado e Vila Flores. Ela permanece na entidade, ocupando o cargo de 1ª secretária.