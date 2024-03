Foi somente no domingo (3), último dia do evento, que o presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva 2024, Fernando Bertotto, pôde relaxar e se aventurar na tirolesa instalada na entrada dos Pavilhões. Muito aguardada por ele, a experiência de descer em queda livre, suspenso por um cabo de aço a cerca de 20 metros de altura, foi sendo adiada devido aos compromissos de liderar um dos maiores eventos comunitários do país. Após um ano de trabalho intenso, com incontáveis horas de dedicação, Bertotto poderá, enfim, desacelerar.