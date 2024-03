Com intuito de celebrar os cem anos de emancipação, a capital nacional do basalto, Nova Prata, abre as inscrições para pessoas físicas, empresas, entidades, escolas e associações fazerem parte do centenário de forma especial, levando o próprio bolo comemorativo. A festa acontece no dia 11 de agosto, a partir das 16h, no Largo da Prefeitura, que fica na Avenida Fernando Luzato, 158, no Centro.