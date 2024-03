A nova adutora Tronco-Sul, que abastecerá grande parte de Caxias do Sul, será ligada à Estação de Tratamento de Água (ETA) Parque da Imprensa, na segunda-feira (25). Para isso, será necessária uma parada programada no abastecimento, o que pode deixar sem água mais de 80 bairros e 15 vilas do município.