Detentas no Presídio Regional de Caxias do Sul participaram de um projeto de ressocialização desenvolvido pela Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), em que foram produzidas 1,3 mil fraldas. As peças foram entregues ao Hospital Geral (HG) na última terça-feira (12). A iniciativa teve inicio em outubro do ano passado, com o objetivo de formar mão de obra para as pessoas privadas de liberdade e reintegração social.