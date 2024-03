Ensinar como trocar pneu, a saber quando é necessário trocar o óleo, desmistificar a oficina mecânica e esclarecer as principais dúvidas sobre a manutenção de veículos: esses são os objetivos da Oficina Mecânica do Batom. Realizada há mais de 20 anos em Caxias do Sul, a ação busca aproximar as mulheres desse universo e, no mês da mulher, não poderia faltar uma edição especial da atividade. Nesta semana, um grupo de 20 mulheres participou de três horas de imersão no assunto. As aulas prática e teórica são realizadas pela equipe da Escola Pública de Trânsito.