Os motoristas de Caxias do Sul devem atentar-se aos bloqueios de trânsito previstos para o feriado de Páscoa. Na sexta-feira (29) ocorrem procissões nas ruas centrais do município, enquanto que no sábado (30) será realizada a primeira partida da final do Campeonato Gaúcho, entre Juventude e Grêmio, no Estádio Alfredo Jaconi. As mudanças são feitas e acompanhadas pela equipe da Fiscalização de Trânsito.