Evento central do calendário litúrgico, por representar a ressurreição de Cristo, neste domingo a Páscoa será celebrada por todas as tradições, igrejas e comunidades baseadas na fé cristã (os judeus, por sua vez, comemoram sua Páscoa, a Pessach, no início da primavera do calendário gregoriano). Embora haja união em torno da mensagem de celebração do triunfo da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas e da liberdade sobre a escravidão, cada confissão possui suas particularidades ao celebrar a data de acordo com os símbolos que a consagram.