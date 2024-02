Nesta quarta-feira (07), em Caxias do Sul, haverá bloqueios no trânsito no entorno do Estádio Alfredo Jaconi por conta jogo entre o Juventude e Avenida, de Santa Cruz do Sul, que começa às 19h. Três cruzamentos serão bloqueados a partir das 17h e a liberação deve ocorrer por volta das 21h30min.