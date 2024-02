Tradicionalista, laçador e uma das figuras mais conhecidas do meio campeiro da Região das Hortênsias, Mariano Leobet, 69 anos, morreu nesta quinta-feira (22) em Gramado. Integrante ativo e pioneiro do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Manotaço, ele era conhecido como um dos maiores laçadores do RS, apesar de já não exercer mais a atividade. Ao longo dos anos, conquistou títulos representando o CTG nas principais competições, sendo premiado no Rodeio Internacional de Vacaria em 1992.