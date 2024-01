A prefeitura de Caxias do Sul disponibilizou nesta semana o pagamento da segunda conta única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Esta é uma oportunidade para os moradores que desejam ficar em dia com o município, pagando seus impostos com desconto de 10%. Os boletos estão disponíveis apenas de forma digital, com pagamento até 8 de fevereiro.