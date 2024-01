Há mais de 20 dias, o pintor Luciano Teodoro Conceição, 50 anos, segue fora de casa, no bairro Euzébio Beltrão de Queiróz, em Caxias do Sul. A residência dele foi atingida por um deslizamento de pedras na noite de Natal. Na época, a prefeitura, por meio da secretaria de Obras, informou que aguardava "dias seguidos de sol e tempo seco para realizar a limpeza do barranco".