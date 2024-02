Um homem de 41 anos morreu após uma colisão entre um carro e um ônibus na BR-470, em Nova Prata. O acidente ocorreu por volta da 0h45min deste sábado (20) nas proximidades do km 155, próximo a um pórtico em local conhecido como Trevo do Boró. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele era condutor de um Fiat Siena que colidiu com um ônibus. O motorista do coletivo não se feriu. Em ambos os veículos estavam apenas os condutores.