Mesmo com o trabalho emergencial realizado após a queda de barreira no km 38,3 da RS-122, em São Vendelino, a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) deve apresentar um plano com propostas para melhorias a serem feitas nas encostas das rodovias da Serra administradas pela empresa. De acordo com a direção do Conselho Regional de Desenvolvimento Econômico e Social da Serra (Corede Serra), estas ações devem ser apresentadas para a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) quando a CSG completar um ano de concessão. Ou seja, no próximo dia 1º de fevereiro.