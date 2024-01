Um acidente de trânsito envolvendo dois caminhões bloqueou totalmente a RS-122 entre Flores da Cunha e Antônio Prado. O caso aconteceu nesta manhã de segunda-feira (29), por volta de 7h30, no km 105, na descida da serra do Rio das Antas, antes da ponte, ainda no perímetro de Flores da Cunha. Por volta de 8h30min, o trânsito foi liberado parcialmente.