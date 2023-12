O Papai Noel de Canela é famoso por descer de rapel a torre da Catedral de Pedra, mas o Bom Velhinho do Sonho de Natal também é solidário. Ao longo de todo o evento, o Papai Noel recebeu cartinhas com pedidos de crianças em sua casa, que está instalada na Praça João Corrêa. Ao todo, mais de 200 cartas foram entregues na residência oficial do Papai Noel. Entre os pedidos, os principais são cestas básicas, material escolar e brinquedos.