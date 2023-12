O 36° Sonho de Natal de Canela, que vai até 14 de janeiro, continua repleto de atrações em diversos pontos da cidade. O ponto alto da programação do final de semana será o espetáculo Natal Gaúcho com Shana Müller, que ocorre no sábado (23), às 20h30min, no Multipalco da Praça João Corrêa. Com entrada franca, o show da cantora nativista traz um repertório de canções regionalistas e natalinas.