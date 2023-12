Um motorista de caminhão, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu em acidente de trânsito na RS-446, em Carlos Barbosa, nesta quarta-feira (6). De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo envolveu-se em colisão com uma van no km 12 da rodovia, por volta de 19h.