O Mirage Circus prorrogou em uma semana a temporada em Caxias do Sul, com ingressos solidários e arrecadação de alimentos que serão destinados ao Banco de Alimentos, ligado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa). As sessões extras serão da próxima terça-feira, dia 12, até domingo, dia 17. Dias 12, 13, 14 e 15, as sessões são às 20h30min. Dia 16, sábado, às 15h, 18h e 21h e, no domingo, às 11h, 16h e 19h. Inicialmente, o circo, que desembarcou na cidade no início de novembro, ficaria na Serra até este domingo, dia 10.