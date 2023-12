Motoristas que trafegam pela RS-453, em Caxias do Sul, encontraram o percurso limpo e com as placas visíveis nesta quinta-feira (14), após limpeza feita pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), que administra o trecho. Na quarta-feira (13), a reportagem do Pioneiro fez o caminho entre a rodovia de Caxias e a RS-122, de Farroupilha, desde o posto do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) até o acesso à Rua Cremona, e encontrou o mato alto encobrindo placas de sinalizações.