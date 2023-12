A Secretaria Municipal de Educação (Smed) de Caxias do Sul, realiza na manhã deste sábado (9), das 9h às 12h, a Blitz da Educação. O movimento tem como intenção sensibilizar o cuidado com as pessoas. O evento ocorre na Rua Borges de Medeiros, 260, em frente à Smed. A participação é gratuita e, em caso de chuva, a mobilização será cancelada.