Nesta sexta-feira (8), Cambará do Sul, terra dos cânions, celebra os 60 anos de emancipação política. Para lembrar a data, o município se prepara para receber a primeira edição do Festival de Balonismo, além de uma programação artística e cultural. As atrações são gratuitas e ocorrem no Estádio Municipal Clóvis Carvalho da Rosa e no Centro de Eventos 29 de Setembro.