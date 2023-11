Neste final de semana há diversas opções de cultura, lazer e gastronomia na Serra. Em Caxias do Sul, na Praça das Feiras, ocorre o Festival Sálvia, com um extensa programação gratuita para toda a família. Em São Francisco de Paula ocorre a 23ª Feira do Livro, programação realizada em parceria do Sesc e voltada à cultura geek. Já em Vila Flores será realizada a 6ª edição da FestFlor e a primeira edição do Festival do Pão Frito.