Um homem de 76 anos ficou ferido após um incêndio na manhã desta sexta-feira (24), em Caxias do Sul. Os bombeiros foram acionados por volta de 8h para combate do fogo na Rua Vicenti Indicati, no bairro Bela Vista. O homem, segundo os bombeiros, sofreu queimaduras de 3º grau nas pernas e precisou ser removido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o atendimento médico. A vítima mora na casa com a mulher, que não se feriu.