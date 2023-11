Um homem identificado como Antônio César da Rosa, 48 anos, morreu após ser atingido por uma tora de madeira quando trabalhava na extração de troncos de árvores no interior do município de Vacaria. O acidente de trabalho foi registrado por volta das 11h de terça-feira (7), próximo da comunidade de Bela Vista, no 1º Distrito de Vacaria.