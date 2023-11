Um homem de 64 anos foi condenado a pagar multa de R$ 14.873,20 por correr e realizar manobras com um carro alugado no autódromo de Guaporé, na Serra. Ele é morador de Santos, em São Paulo, e a locação ocorreu em uma agência do Aeroporto de Passo Fundo. O documento oficial com o valor da multa foi publicado nesta quarta-feira (8) pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Conforme registrado pelo equipamento de telemetria do próprio veículo, o motorista teria feito 829 manobras consideradas prejudiciais ao carro.