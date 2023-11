O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorreu neste domingo (5), foi considerado difícil por estudantes que fizeram a avaliação em Caxias do Sul. Entre os assuntos mais comentados pelos jovens e adolescentes estava o tema da redação, onde os avaliados precisaram produzir um texto argumentativo sobre os "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil".