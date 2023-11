O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), reúne 11.527 inscritos da Serra para a prova, que ocorre neste domingo (5) e no próximo, dia 12 de novembro. Somente em Caxias do Sul são 5.538 pessoas registradas para as avaliações. Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). De acordo com levantamento do Ministério da Educação (MEC), em todo o Rio Grande do Sul a maioria das pessoas inscritas são mulheres, cerca de 62,7%. Os homens representam 37,3% das inscrições.